Barbika preučuje šimpanze

Jane Goodall je zaslužna za številne ugotovitve o vedenju prostoživečih šimpanzov, te je namreč začela preučevati že v šestdesetih letih minulega stoletja in svetu ter znanosti postregla s številnimi odkritji: kdo ve, kdaj bi sicer izvedeli, da šimpanzi, ki se jim je posvečala v porečju reke Gombe v Tanzaniji, zmorejo izdelovati orodje, da jedo meso, da so lovci in sposobni sočutja.

Navdih dekletom

Barbiko so odeli v njeno podobo. FOTOGRAFIJI: Jane Goodall Institute/Reuters

S svojimi pogledi na svet primatov, prizadevanji za varovanje neokrnjene narave in antropološkimi spoznanji si je prislužila občudovanje svetovne stroke, okitila se je tudi z redom britanskega imperija, 88-letnica pa je še naprej navdih mladim raziskovalcem, predvsem dekletom, ki jih je, tako meni, na njenem poklicnem področju, ki je obenem njeno življenjsko poslanstvo, občutno premalo. Prav zato jo je navdušila odločitev velikana Mattel, da barbiko odene prav v njeno podobo in tako postavi v ospredje pogumno in prodorno raziskovalko, kakršna je tudi sama.

Primatologinja pa je tako del posebne kolekcije, ki se klanja ženskam z izjemnim vplivom in zapuščino, tudi na področju medicine, astronomije ...

Želela si je svoje barbike!

»Že dolgo sem si želela, da bi tudi jaz postala barbika. Opazovala sem deklice pri igri z barbikami in od nekdaj menim, da potrebujejo veliko več izbire,« je ob predstavitvi pojasnila klena Britanka, ki je prepričana, da bo lutka spodbudila mlade tudi o učenju o njenih dosežkih.

Barbika primatologinja je oblečena povsem v slogu Goodallove, v kratki majici in hlačah kaki barve, v rokah drži beležnico, okoli vratu ji visi daljnogled. In še, ob njej je tudi sloviti David Greybeard, prvi šimpanz, ki se je Britanki po štirih mesecih opazovanja vendarle približal in ji zaupal ter k temu spodbudil tudi druge. In še, barbika in njen spremljevalec sta izdelana iz reciklirane plastike, Mattel pa se bo povezal tudi z inštitutom Goodallove, ki med drugim otroke poučuje o vplivu človeka na okolje.