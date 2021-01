Bankovec z bananino nalepko na dražbi

57 tisoč evrov je bila zadnja ponudba zanj.

Napaka, spodrsljaj, malomarnost enega od delavcev v tiskarni ... Kakor koli že, bankovec za 20 dolarjev je postal senzacija, in to zaradi povsem banalnega razloga. Nesrečno se ga je namreč prijela nalepka s šopa banan Del Monte, čez rumeno-rdeče-zeleno oznako pa so potem natisnili serijske številke in druge pečate.Ekvadorske banane so tako usodno zaznamovale bankovec v teksaški tiskarni pred več kot petnajstimi leti, kljub strogemu nadzoru pristojnih pa je ušel v obtok. In najprej presenetil študenta na bankomatu: mladenič je bankovec sprva jezen nesel v banko, takrat se je tudi začelo uradno preverjanje pristnosti denarja. Izkazalo se je, da so vsi pečati in oznake ustrezni, delno so pač prekrili nalepko, ki se je očitno izmaknila enemu od delavcev v tiskarni in čudežno obstala na papirju.Pristnost so potrdili tudi na ministrstvu za finance, študentu pa so ponudili zamenjavo z novim bankovcem. A je ta zavrnil ponudbo in dvajsetaka obdržal za spomin. V kratkem pa ga je malo za šalo, malo zares ponudil prek ebaya in nazadnje zanj iztržil osupljivih deset tisočakov, leta 2006 pa je vrednost znašala že 25.000 dolarjev oziroma 20.000 evrov. Zdaj se je bananski bankovec znašel na dražbi pri Heritage Auctions v Dallasu, ki denar ponuja zainteresiranim zbirateljem.»V tiskarni pojasnjujejo, da se v postopke pogosto prikradejo kakšni tujki, a se prej ali slej izgubijo sredi mehanizacije, na papirju pa ostane prazen prostor. Takšni bankovci gredo potem v uničenje. Tokratna nalepka pa je čudežno ostala in obstala,« pojasnjujejo poznavalci, ki pa jih je vendarle presenetilo izjemno zanimanje za primerek z napako.Za dvajsetaka se zdaj potegujejo prek spleta: zadnja ponudba pa se je ustavila pri 57.000 evrih, a bo glede na povpraševanje nedvomno še večja.