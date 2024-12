Balkan stresel močan potres: »Dobro je udaril, a kratko«

Bosno in Hercegovino je okoli 13.30 stresel potres z magnitudo 2,7, epicenter pa je bil šest kilometrov zahodno od Gruda in 38 kilometrov zahodno od Mostarja, poroča Evropsko-mediteranski seizmološki center (EMCS).

»Dobro je udaril, a kratko,« je na EMSC poročal prebivalec Gruda. Kmalu so sledila še druga pričevanja. »Od garderobne omare so se tresla vrata, močneje, a ni trajalo dolgo«, »Treslo se je dlje in močneje«, je nekaj pričevanj občanov.