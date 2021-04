Balkan razburja še en 'non-paper'

Kosovski časnik Koha je danes objavil še en neuradni dokument, ki naj bi ga domnevno pripravili Nemčija in Francija kot skupno pobudo za nadaljevanje dialoga med Beogradom in Prištino in končno medsebojno priznanje Kosova in Srbije. Nemški veleposlanik v Prištini Jörn Rode je novico že označil za lažno, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.



Koha je na svojih spletnih straneh objavil dokument, ki predvideva vzpostavitev avtonomnega okrožja na severnem Kosovu, ki bi bilo del ustavnega reda Kosova, sicer pa bi imelo lokalno samoupravo na gospodarskem, finančnem, kulturnem, šolskem in drugih področjih. Imel bi tudi svojo lastno policijo. Obsegal bi območje mest Zvečan, Leposavić, Severna Mitrovica in Zubin Potok.

Srbija bi morala popustiti

Poleg tega bi imela srbska pravoslavna cerkev tam privilegiran status, Srbija pa bi se na koncu, ko bi ratificirala pravno zavezujoči sporazum, obvezala, da ne bo več nasprotovala članstvu Kosova v mednarodnih in regionalnih organizacijah. Ta prizadevanja naj bi podprle tudi EU in ZDA, proces pa naj bi se zaključil pred koncem februarja 2022.



Avtentičnosti tega dokumenta tudi po pisanju Kohe ni mogoče potrditi, nemški veleposlanik Rode v Prištini pa je medtem že zanikal, da bi bili avtorji v Berlinu. »Tako imenovani nemško-francoski 'non-paper', ki ga je objavila Koha, je lažna novica. Morda tak dokument obstaja, a zagotovo ni nemško-francoski,« je zapisal na twitterju. Dodal je, da Nemčija polno podpira dialog med Beogradom in Prištino, ki poteka pod pokroviteljstvom EU in njenega posebnega odposlanca Miroslava Lajčaka, sicer Slovaka, čigar država neodvisnosti Kosova denimo sploh ne priznava.

