Bali je odslovil turiste

Prihaja deževje

Na lepote Balija bo treba počakati vsaj do prihodnjega leta.

155.000

okužb so potrdili v Indoneziji.

Previdnost in dobre priprave na morebiten nov spopad s koronavirusom sta poglavitna pogoja za vnovičen zagon turizma, ocenjujejo na Baliju, zato so na priljubljenem otoku sklenili prepovedati vstop tujim obiskovalcem najmanj do konca letošnjega leta.Številni, ki so morda upali, da bodo lahko ubežali kaosu doma in v sosednjih državah ter se septembra sprostili na tem indonezijskem koščku raja, bodo morali čakati najmanj do leta 2021, sporoča tamkajšnji guverner. Sprva so upali, da bodo svoja vrata tujcem lahko odprli že 11. septembra, a glede na omejitve, ki jih znova sprejemajo v številnih državah po svetu, in nenehne spremembe na področju varnostnih ukrepov ugotavljajo, da je otok lažje turistično zapreti in počakati na ugodnejše čase.Število okužb v Indoneziji, ki je za zdaj sicer na slovenskem rumenem seznamu, se znova povečuje, a jesen bo po napovedih mnogih prinesla novi val covida-19 po vsem svetu, zato je turizem po oceni oblasti na Baliju zdaj preprosto preveč tvegana in negotova panoga. Sicer ga je najprijetneje obiskati od aprila do oktobra, v suhem obdobju, jeseni pa se tam začne deževje, ki traja vse do marca: ob naslednjem soncu pa bodo zagotovo tudi turistom znova odprli vrata, upa guverner.»Ni dobro hiteti, pri takšnih zadevah potrebujemo preudarnost in dobre priprave,« je še modro sklenil Koster, ki upa, da se bo število okužb v Indoneziji začelo zmanjševati. Za zdaj so jih uradno potrdili dobrih 155.000, približno 6800 ljudi je umrlo, a tuji strokovnjaki opozarjajo na nevarnost omejenega testiranja: po njihovem je resnična številka veliko večja. Indonezijska vlada je 2. aprila letos ob izbruhu novega koronavirusa sprejela uredbo, s katero je tujcem (z nekaj izjemami iz diplomatskih, zdravstvenih služb ipd.) prepovedala vstop v državo in tranzit čez njeno ozemlje.