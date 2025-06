»Prav neverjetno je, kako vsak dan prihajajo nove informacije, ki me vedno znova tako razburijo, da sploh me utegnem žalovati za mojo umrlo hčerko,« z globoko žalostjo pripoveduje sogovornica, katere osebnih podatkov ne bomo razkrili, saj je aprila, ko je umrla njena hči, postala začasna skrbnica dveh od treh mladoletnih otrok, za katere je njena hči skrbela sama. Ravnateljica Sonja Švajger pravi, da sta deklici v dogovorjenem obsegu obiskovali pouk, šola pa jima je pri tem ponudila vso razpoložljivo podporo. FOTO: Facebook V noči na 7. april, ko so na njena vrata potrkali žalski policisti i...