Babica Ana o najbolj gnusnih komentarjev očetov ob porodu (VIDEO)

Ana je babica in medicinska sestra iz ZDA, na svojem tik-toku pa s sledilci deli utrinke iz porodnišnice. Tako je objavila že več posnetkov, v katerih razkriva bizarnosti, ki jih izgovarjajo novopečeni očetje, v trenutku, ko se rodi otrok.

»Eden od njih je ženski med porodom rekel, da je zdaj čas, da se vrne v telovadnico. Njena posteljica pa sploh še ni prišla ven,« pravi. Dodaja, da je takšnih in drugačnih izjav mnogo, a da jo še vedno znova presenetijo.

»Če bi bila vsaj tako glasna, ko je z mano,« je izjavil eden od novopečenih očetov, drugi pa naj bi vprašal, kje lahko opravi test očetovstva.

Dodaten šiv

Čeprav ženske med porodom potrebujejo ogromno podpore, se tega nekateri moški še ne zavedajo. »Se ti zdi, da malo dramatizira,« je Ano vprašal neki oče v porodni sobi za svojo soprogo.

Babico pa so najbolj šokirali komentarji o spolnosti, ko so očetje že takoj spraševali, kdaj bodo lahko spet seksali s svojo soprogo in če bi lahko samo zanj dodali ženi še dodaten šiv.

Poleg bizarnih izjav so bile tudi situacije, ki so babico pustile odprtih ust, denimo, da so nekateri na porod prinesli igrice in se igrali, najdejo pa se tudi takšni, ki jim bolnišnična hrana ni bila všeč, zato so naročili dostavo. Eden naj bi šel med rojevanjem žene kar na hodnik raje gledat tekmo, drugi pa so med dolgotrajnim rojevanjem žene šli raje odspat.

Ana pravi, da če bi se to zgodilo v njenem primeru, bi moža pričakala z ločitvenimi papirji.

Nekatere mame so delile svoje osebne zgodbe. Tako je ena od njih zapisala, da je med porodom bruhala, mož pa jo je obtožil, da to počne namerno.