Baba Vanga v 2025 videla mnogo katastrof, prve napovedi se že uresničujejo

Čeprav je mrtva že skoraj 30 let, o Babi Vangi ne moremo nehati govoriti. Bila je namreč ena najbolj znanih jasnovidk v zgodovini, o čemer priča tudi njen vzdevek balkanski Nostradamus.

Za časa življenja je slepa Bolgarka napovedala že ogromno reči, ki so se pozneje zgodile, med njimi teroristčni napad na newyorška dvojčka 11. septembra 2001, pa smrt princese Diane in velik vzpon Kitajske. Verjeli, ali ne pa se je uresničila tudi ena od napovedi, ki jih je Baba Vanga napovedala za letošnje leto. Za 2025 je namreč med drugim videla »uničujoče potrese« in prejšnji teden smo enemu od njih bili priča v Aziji.

Bilo jih je več

Potres z magnitudo 7,7 je stresel Majnmar in Tajsko ter zahteval več kot 2000 življenj, tresenje tal smo čutili celo v Evropi. Manj pa smo na star celini poročali o še več potresih, ki so te dni precejšnjo škodo povzročili na drugi strani sveta. Ameriško zvezno državo Nevada je v ponedeljek streslo kar štirikrat, najmočnejši potres je imel magnitudo 4,0, o smrtnih žrtvah od tam na srečo ne poročajo.

Potres je prestrašil tudi prebivalce pacifiškega otoka Tonga, njegova magnituda je bila grozljivih 7,1, a na srečo tresenje tal ni povzročilo cunamija. Glede na to, da smo bili že v prvih mesecih 2025 priča več resnično močnim potresom, je prebivalci držav na območjih, kjer se stikajo tektonske plošče, s strahom ozirajo v prihodnost, če je imela Baba Vanga prav, lahko letos sledi še več potresov.

Druga njena izredno neprijetna napoved pa se nanaša na Evropo, kjer naj bi letos izbruhnila uničujoča vojna, ves svet pa naj bi zajela huda gospodarska kriza.