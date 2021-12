Azijska kraljica gre na dražbo

Tehta kar 310 kilogramov in upravičeno nosi naziv azijska kraljica: verjetno največji samostojni dragulj, kar so jih kdaj našli, gre na dražbo, zanimanje za modri safir pa je izjemno.

Kupci bodo dragi kamen razrezali in predelali za nakit. FOTO: Photo-world/Getty Images

Dragi kamen so našli v šrilanškem rudniku v Ratnapuri, ki sicer velja za mesto draguljev. Safir je trenutno v lasti tamkajšnjega geološkega inštituta, pričakujejo, da bo šel zaklad nazadnje v roke premožnih kupcev z Bližnjega vzhoda. Pred uradno prodajo, ki bo predvidoma v Dubaju 20. januarja prihodnje leto, želijo lastniki pridobiti še oceno vrednosti dragega kamna, ki naj bi se gibala okoli 88 milijonov evrov; če bi azijsko kraljico razdrli in razrezali, pa bi lahko pridobili več kot milijon in pol enokaratnih prstanov. Safir je razstavljen blizu Kolomba, konec tedna pa so ga budistični menihi tudi blagoslovili.

Julija so izkopali 510-kilogramsko skupino safirjev na dvorišču trgovca z dragulji, prav tako v Šrilanki; a Serendipity je skupek draguljev, pojasnjujejo strokovnjaki, azijska kraljica pa je en sam kamen in zato toliko dragocenejša.

310 kilogramov tehta dragulj.

Iz Šrilanke prihajata tudi Blue Bell of Asia, 392-karatni safir, ki ga je Christie's leta 2014 prodal za 15,5 milijona evrov in velja za najdražji safir, kadar koli prodan na dražbi, in pa 12-karatni safir, ki krasi zaročni prstan Kate, vojvodinje Cambriške.