Avtomobilski velikan odpoklical več sto tisoč avtomobilov: pride lahko do požara

Nemški proizvajalec avtomobilov BMW je po celem svetu odpoklical več sto tisoč avtomobilov zaradi težave na zaganjalniku, ki bi v najslabšem možnem scenariju lahko vodil do požara, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Prizadeti naj bi bili različni modeli, proizvedeni med septembrom 2015 in septembrom 2021.

Pri BMW niso razkrili točne številke, na koliko vozil se odpoklic nanaša. Kot so razkrili, je v Nemčiji prizadetih 136.500 vozil, dodatnih 195.000 pa v ZDA. Skupno število zna biti še bistveno višje, saj naj bi odpoklic zajemal tudi Azijo in druge evropske države, navaja dpa.

Pride lahko tudi do kratkega stika in pregrevanja zaganjalnika. FOTO: Yves Herman Reuters

Po navedbah BMW lahko voda v prizadetih vozilih na nekaterih mestih prodre v zaganjalnik in povzroči korozijo. Posledično motorja morda ni več mogoče zagnati. Pride lahko tudi do kratkega stika in pregrevanja zaganjalnika. Po najslabšem možnem scenariju lahko pride do požara, so pojasnili v podjetju.

Pri BMW so izpostavili, da se to lahko zgodi tudi, ko je avtomobil parkiran. Ameriški zvezni organ za varnost v cestnem prometu zato lastnikom prizadetih vozil svetuje, naj jih parkirajo zunaj in stran od objektov, dokler popravilo ni končano.

Pri bavarskem proizvajalcu avtomobilov niso razkrili stroškov odpoklica, še navaja dpa.