Avtomobilska industrija: Tesla pada, BYD raste

Prodaja ameriških električarjev v Evropi se je močno zmanjšala; kitajskemu tekmecu uspeva s široko paleto modelov.
Fotografija: Kitajski BYD se odlično prodaja kljub carinam. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
Kitajski BYD se odlično prodaja kljub carinam. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

A. V.
19.08.2025 ob 13:10
A. V.
19.08.2025 ob 13:10

Slabe novice za Teslo. Bloomberg poroča, da se je prodaja ameriškega proizvajalca električnih vozil (pod nadzorom južnoafriško-ameriškega milijarderja Elona Muska) v Nemčiji in Združenem kraljestvu v juliju dvakrat zmanjšala v primerjavi z istim obdobjem lani.

Nasprotno velja za BYD, kitajskega proizvajalca električnih vozil. Na istih trgih, v Nemčiji in Združenem kraljestvu, je namreč BYD v istem obdobju dosegel več kot štirikratno povečanje registracij novih vozil. Kitajsko podjetje ima široko paleto modelov po ugodni ceni, kar mu uspeva kljub carinam.

Tesla je v velikih težavah tudi v drugih evropskih državah. Na Švedskem je upad registracij njihovih vozil kar 86-odstoten, na Nizozemskem so upadle za 62 odstotkov, v Belgiji za 58 in na Danskem za 52 odstotkov. Po drugi strani je res, da je letošnja svetovna prodaja vozil znamke BYD 0,9 odstotka manjša kot lani.

