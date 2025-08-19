Avtomobilska industrija: Tesla pada, BYD raste
Slabe novice za Teslo. Bloomberg poroča, da se je prodaja ameriškega proizvajalca električnih vozil (pod nadzorom južnoafriško-ameriškega milijarderja Elona Muska) v Nemčiji in Združenem kraljestvu v juliju dvakrat zmanjšala v primerjavi z istim obdobjem lani.
Nasprotno velja za BYD, kitajskega proizvajalca električnih vozil. Na istih trgih, v Nemčiji in Združenem kraljestvu, je namreč BYD v istem obdobju dosegel več kot štirikratno povečanje registracij novih vozil. Kitajsko podjetje ima široko paleto modelov po ugodni ceni, kar mu uspeva kljub carinam.
Tesla je v velikih težavah tudi v drugih evropskih državah. Na Švedskem je upad registracij njihovih vozil kar 86-odstoten, na Nizozemskem so upadle za 62 odstotkov, v Belgiji za 58 in na Danskem za 52 odstotkov. Po drugi strani je res, da je letošnja svetovna prodaja vozil znamke BYD 0,9 odstotka manjša kot lani.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.