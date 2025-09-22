  • Delo d.o.o.
Avtomobilizem: razstava morda ni nujna, a lahko pomaga

Dogodek v Münchnu je bil zanimiv in je morda nov vzorec tovrstnih prireditev; del je potekal na sejmišču v dvoranah, del pa v centru mesta na prostem.
Na sejmišču so bili razstavni prostori veliki, a tudi za največje znamke ne orjaški kot nekoč. FOTOGRAFIJI: Gašper Boncelj

Na sejmišču so bili razstavni prostori veliki, a tudi za največje znamke ne orjaški kot nekoč. FOTOGRAFIJI: Gašper Boncelj

Mercedes je bil prisoten tako na sejmišču kot v središču Münchna (na fotografiji).

Mercedes je bil prisoten tako na sejmišču kot v središču Münchna (na fotografiji).

Na sejmišču so bili razstavni prostori veliki, a tudi za največje znamke ne orjaški kot nekoč. FOTOGRAFIJI: Gašper Boncelj
Mercedes je bil prisoten tako na sejmišču kot v središču Münchna (na fotografiji).
Gašper Boncelj
 22. 9. 2025 | 09:32
A+A-

Težko je izmeriti, koliko avtomobilska razstava pripomore k prodaji avtomobilov. Vrsto let so bili vsaj ti največji dogodki nepogrešljivi, potem pa so se stvari začele spreminjati. Ko je že kazalo, da je vsaj v Evropi usoda avtomobilskih sejmov bolj ali manj zapečatena, se jim je le pokazalo nekaj več perspektive. Vsaj nekaterim.

Desetletja je bilo v Evropi tako, da so bile velike, res pomembne avtomobilske prireditve tri. Vsako leto marca v Ženevi, medtem ko sta se Pariz in Frankfurt vsako leto izmenjevala. Razstava v ženevskem Palexpu je veljala za najpomembnejšo. Bila je na »nevtralnem terenu«, na priročnem razstavišču tik ob mednarodnem letališču, ne prevelika, na njej pa so bile v dveh halah skoncentrirane res najpomembnejše novosti. In če se nisi pokazal tam, v svetu avtomobilizma nisi kaj dosti pomenil.

Mercedes je bil prisoten tako na sejmišču kot v središču Münchna (na fotografiji).
Mercedes je bil prisoten tako na sejmišču kot v središču Münchna (na fotografiji).

A te razstave danes ni več. Ob zagonu koronske krize je bila sprva tik pred zdajci odpovedana in se je potem poskušala vzpostaviti na novo, tudi s podružničnim dogodkom v arabskem svetu. Pa ni šlo, nazadnje so razstavo priredili leta 2024, za letos pa so jo vsaj v Ženevi zaradi pomanjkanja interesa do nadaljnjega odpovedali.

Na sejmišču je bil bolj v ospredju poslovni del

Pariška razstava se še prireja, a se išče, lani so jo ob najmočnejših domačih proizvajalcih reševali – Kitajci. Torej tekmeci, ki jih na trgu raje ne bi imeli, a za razstavo pridejo prav. Nemci so leta 2021 t. i. IAA iz Frankfurta preselili v München in ga preimenovali v IAA Mobility. Že takrat so uvedli nekakšen dualizem – del dogodka je potekal na sejmišču v dvoranah, del pa v centru mesta na prostem. Dogodka sem se udeležil ob prvi izvedbi in po vmesnem premoru pred kratkim in lahko rečem, da je ta dvojnost po svoje dobra. Na sejmišču je bil bolj v ospredju poslovni del z navezovanjem stikov in srečevanjem poslovnežev, paviljoni v mestu pa so služili kot povabilo vsem tistim, ki jih avtomobili zanimajo, saj je bilo tam videti marsikaj.

IAA Mobility organizira združenje nemških avtomobilskih proizvajalcev VDA, v letih, ko ni avtomobilskega sejma, pa v Hannovru organizirajo dogodek za gospodarska vozila.

Razstava je pokazala, da se morajo nemški proizvajalci (še) bolj opreti na domače kupce, saj jim posli na Kitajskem in v ZDA ne cvetijo. Kot je na dogodku za agencijo Reuters dejal Oliver Blume, prvi mož koncerna Volkswagen, so jih carine letos že stale nekaj milijard evrov, dolga leta njihova daleč najbolj donosna znamka Porsche pa da je stisnjena v »sendvič« carin in šibkega kitajskega trga. Nemci zdaj čakajo, da se bodo trenutno 27,5-odstotne carine po Trumpovi obljubi znižale na 15 odstotkov.

Prav tako je treba reči, da če so Kitajci v Evropi tekmeci, so Nemcem marsikdaj tudi partnerji na Kitajskem. Po drugi strani tako kot v Parizu tudi s svojim obiskom na IAA – njihovih imen je ogromno, morajo se pokazati, da se sploh ve zanje – povečujejo število razstavljavcev in prispevajo k nujni kritični masi udeležencev.

IAA Mobility je letos obiskalo več kot pol milijona ljudi, kar pa je vseeno pol manj kot v prvih letih tisočletja, ko je razstavo v Frankfurtu obiskalo milijon ljudi. Tisto so bili pač neki drugi časi.

Razstavo je letos obiskalo več kot pol milijona ljudi.

