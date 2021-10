Avtobus za počitek, ne le prevoz!

Pomanjkanje spanja je ena od tegob sodobne družbe: problematika je izrazita tudi v Hongkongu, kjer ugotavljajo, da velik delež zaposlenih del počitka opravi kar med vožnjo z dela. Še več, mnogi celo vztrajajo, da na avtobusu ali vlaku spijo bolje kot v postelji, eden od prevoznikov je zato za speče potnike pripravil pravo poslastico.

Nekateri trdno zaspijo

Ulu Travel po novem organizira peturne izlete z avtobusom, ki udeležence vozi po Hongkogu, pri tem pa se lahko udobno namestijo in zaspijo. Avtobus po izbrani trasi vozi počasi in umirjeno, tako da v spanec nežno zaziba vse tiste, ki se doma ne morejo naspati in jim je počitek med vožnjo prav poseben užitek.

Krepčilni izleti so čedalje bolj priljubljeni, po razprodani prvi vožnji Ulu Travel že načrtuje nove podvige, rezervacije pa kar dežujejo. Dvonadstropni avtobusi so zapolnjeni do zadnjega sedeža, v dodatni ponudbi pa so maske za spanje in čepki za ušesa; mnogi spalni izlet vzamejo zelo resno in se ga udeležijo s svojimi odejami, vzglavniki in copati. Cena je odvisna od izbranega sedeža, tisti zgoraj so kakopak dražji, do 45 evrov.

Nekateri si prinesejo odejo, vzglavnik in copate.

Avtobus se med dolgo vožnjo večkrat ustavi, a izstopijo le redki; nekateri celo navdušeno fotografirajo krajino, mnogi pa med izleti uživajo v spoznavanju novih ljudi in se sproščeno zaklepetajo. Organizatorji izletov zato nadstropja v avtobusu že ločujejo na tiste, kjer je zapovedano strogo spanje (zgornje), in tiste, kjer je dovoljeno tudi klepetanje.

Neurejeno spanje je bolezen sodobne družbe. FOTO: Tomwang112/Getty Images

Pomembno je, da se potniki sprostijo in si odpočijejo od napornih delavnikov, če pa kdo nadoknadi kakšno uro zamujenega spanca, še toliko bolje, si manejo roke prevozniki, ki zaradi povpraševanja načrtujejo tudi nove destinacije in trase, morda celo dodatno popestritev.