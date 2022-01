Avstrijski parlament potrdil obvezno cepljenje proti covidu-19

Avstrijski parlament je danes z veliko večino podprl obvezno cepljenje proti covidu-19. Za je glasovalo 137 poslancev, 33 jih je bilo proti. Obvezno cepljenje so podprli poslanci vladajoče koalicije, med opozicijskimi socialdemokrati in Neosom so bili proti posamezni poslanci, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Obvezno cepljenje proti covidu-19 bo v Avstriji od februarja obvezno za vse, ki so starejši od 18 let in imajo stalno ali začasno prebivališče v tej državi. Do sredine marca je predvideno prehodno obdobje brez kazni, sicer je predvidena globa do 3600 evrov.

Obvezno cepljenje ne bo veljalo za nosečnice, tiste, ki se ne smejo cepiti zaradi zdravstvenih razlogov, ter za prebolevnike po covidu-19 šest mesecev po preboleli bolezni.

Pričakovano je bila razprava v avstrijskem parlamentu pred glasovanjem precej čustvena. Avstrijski parlament je nocoj tudi sprejel spremembe zakona o protikoronskih ukrepih.