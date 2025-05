Avstrijski kancler miri rojake: »Smo ena najbogatejših držav na svetu«

Avstrijska zmaga na Evroviziji navdušuje naše severne sosede: že ko je njihov 24-letni pevec JJ (s pravim imenom Johannes Pietsch) potoval domov, mu je čestitala vsa Avstrija s predsednikom Alexandrom Van der Bellnom na čelu. Pohvale je dobil tudi od Dunajske državne opere. Toda vse to je bilo malenkost v primerjavi s sprejemom na avstrijski vladi, ko je vrh izvoljene oblasti – od kanclerja Christiana Stockerja in podkanclerja Wolfganga Babela do zunanje ministrice Beate Meinl-Reisinger – nasmejano poziral na posnetkih z JJ.

V Avstriji pa so se ob sladkobi zmage soočili tudi z dvema skrbema. Prva je finančna plat, saj je tekmovanje v Baslu stalo okoli 60 milijonov švicarskih frankov (malo nad 64 milijoni evrov) – več kot pol zneska so financirali z denarjem baselskih davkoplačevalcev. Skrbi glede denarja je odpravil kar kancler Stocker, ki je pred mediji brez dlake na jeziku izstrelil: »Smo ena najbogatejših držav na svetu.« In zagotovil, da avstrijska Evrovizija ne bo spodletela zaradi financ.

64 milijonov evrov je stala Evrovizija v Baslu.

Polemike je sprožilo tudi vprašanja, kje v Avstriji se bo odvila jubilejna 70. izvedba evrovizijske popevke. Čeprav imajo tako v Gradcu kot Innsbrucku primerna prizorišča, mediji že zdaj navajajo, da bo dunajska mestna dvorana – v kateri so že pred desetletjem izvedli prireditev – najverjetnejše prizorišče, saj naj bi bila zelo zaželena med politiki, a tudi pri zmagovalcu, rojenem Dunajčanu JJ. Ker so se v Baslu priprave prizorišča začele 40 dni pred prvim izborom, pričakujejo, da bo podobno dolga predpriprava potrebna tudi naslednjo pomlad na Dunaju.

Na Dunaju se je odvila 60. Pesem Evrovizije leta 2015, drugo leto bodo gostili 70. izvedbo. FOTO: Heinz-Peter Bader/Reuters