Avstrija v strahu: poziv tistim, ki so na Hrvaškem

Zaradi vse večjega števila okužb med popotniki, ki se vračajo iz Hrvaške, in širjenja okuženih v Avstriji, naši severni sosedje znova svarijo pred potovanjem na Hrvaško. Po poročanju ORF je Avstrija zaradi naraščanja okužb s koronavirusom celo pozvala državljane, naj se nujno vrnejo iz Hrvaške. Opozorilo o potovanju začne veljati v ponedeljek ob polnoči, kot je danes sporočilo zunanje avstrijsko ministrstvo.Hrvaška je v sredo v 24 urah registrirala 180 novih okužb, v četrtek naj bi jih bilo 200 . To je bila najvišja dnevna vrednost od začetka epidemije. V zadnjih dveh mesecih je ta vrednost nihala med okoli 30 in 100. V Avstriji so v zadnjih 24 urah zabeležili kar 245 novih primerov okužb.