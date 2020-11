Avstrija tudi po 7. decembru z omejitvijo javnega življenja

Avstrijski kancler Sebastian Kurz je zadušil pričakovanja, da bi lahko v Avstriji že kmalu sprostili stroge ukrepe, sprejete za zajezitev epidemije novega koronavirusa. Po 7. decembru bodo morali živeti z nadaljnjimi strogimi omejitvami, je dejal Kurz za današnjo izdajo avstrijskega časnika Kleine Zeitung. Po njegovih besedah vsekakor ne gre pričakovati prenagljenih korakov glede odpiranja javnega življenja. »Vsakdo se mora zavedati, da bomo morali še tedne in mesece živeti z določenimi omejitvami,« je nadaljeval Kurz. Cilj je, da bi po 7. decembru začeli s trgovinami in šolami ter določili previdne korake za njihovo odpiranje, pri čemer je to odvisno tudi od števila okužb.



Po mnenju Kurza je treba na vsak način preprečiti tretje popolno zaprtje javnega življenja. Pri tem vidi veliko priložnost v za december načrtovanih množičnih testiranjih z antigenskimi testi.

Če se bo veliko ljudi cepilo, v normalnost poleti 2021 Kurz tudi pričakuje, da bi se lahko prihodnje poletje znova vrnili k normalnemu življenju, če bi se znaten del prebivalstva cepil proti novemu koronavirusu.



V razpravi glede zaprtja smučišč pred božično-novoletnimi prazniki zaradi epidemije pa je Kurz napovedal, da bo vlada v sredo predstavila načrte o tem vprašanju. Avstrija sicer sodi v skupino držav, ki zavračajo nemško pobudo, da bi smučišča po vsej Evropi letos ostala zaprta. Avstrijske oblasti so prepričane, da lahko zagotovijo ustrezne ukrepe za varnost na smučiščih.



V Avstriji so v zadnjem dnevu zabeležili 4047 novih okužb s koronavirusom, kar je zmanjšanje glede na dan pred tem (4669), pa tudi glede na prejšnjo nedeljo (5226), kažejo danes objavljeni podatki ministrstva za zdravje. V državi je trenutno okuženih 59.605 ljudi. Zaradi covida 19 je umrlo še 87 ljudi, s čimer se je skupno število smrtnih primerov povzpelo na 3105, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.