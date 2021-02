Avstrija še zaostruje nadzor na mejah, na Madžarskem cepljenje s cepivom sputnik

Na Madžarskem lahko začnejo cepljenje z ruskim cepivom



Madžarski minister za zdravje Miklos Kasler je danes na facebooku sporočil, da bodo na Madžarskem lahko cepili z ruskim cepivom proti covidu 19 sputnik V, saj je državni center za javno zdravje po opravljenih pregledih odobril uporabo cepiva.



Dodal je, da so sedaj v državi na voljo štiri cepiva proti covidu 19, Biontecha in Pfizerja, Moderne in AstraZenece ter sputnik V. Rusko cepivo je edino, ki za uporabo v EU ni odobreno, kljub temu pa ga torej namerava Madžarska kot edina članica EU začeti uporabljati.

Avstrija namerava v prizadevanjih za zajezitev širjenja novih različic koronavirusa s ponedeljkom zaostriti nadzor na mejah z vsemi sosednjimi državami. S tem želijo omejiti potovanja zgolj na najnujnejša. To je danes dejal avstrijski notranji minister»Nadzor na mejah bomo sedaj občutno poostrili, da bi preverjali spoštovanje protikoronskih ukrepov,« je pojasnil po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA. Da bi preprečili prehajanje meje turistov, bodo izvajali poostren nadzor tudi v avstrijskih smučarskih središčih. Dunaj je bil pred tem deležen kritik iz Nemčije zaradi rahljanja ukrepov, ki v Avstriji stopajo v veljavo s ponedeljkom.Nehammer se je danes o zaostritvi ukrepov na meji po telefonu pogovarjal z nemškim kolegom, so sporočili z notranjega ministrstva. Avstrija je doslej izvajala okrepljen nadzor na mejah z Madžarsko, Slovenijo, Češko in Slovaško. Na mejah z Nemčijo, Italijo, Švico in Lihtenštajnom pa so avstrijski organi nadzor izvajali le naključno. S ponedeljkom naj bi tudi tam močno poostrili nadzor.Avstrija je že prejšnji teden napovedala ostrejša pravila za potnike ob vstopu v državo. Tako se morajo vsi, ki vstopajo v državo, registrirati in predložiti negativen test na covid 19. Poleg tega velja obvezna 10-dnevna karantena, ki jo je mogoče ob negativnem testu po petih dneh prekiniti. Od srede bo negativen izvid testa na novi koronavirus ob vstopu v Avstrijo obvezen tudi za dnevne migrante.Avstrija, kjer so zaradi pandemije novega koronavirusa razglasili že tretjo ustavitev javnega življenja, s ponedeljkom sicer sprošča nekatere omejitve. Ob strogih higienskih ukrepih bodo med drugim znova odprli trgovine, frizerske salone in muzeje.