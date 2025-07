Avstrija prvič po 15 letih deportirala sirskega državljana

Avstrijsko notranje ministrstvo je danes izvedlo deportacijo sirskega državljana, obsojenega kaznivega dejanja, v Sirijo. Po navedbah ministrstva gre za prvi izgon iz Avstrije v Sirijo po 15 letih in prvo uradno deportacijo v Sirijo iz države članice EU v preteklih letih.

»Danes izvedena deportacija je del stroge in pravične azilne politike,« izjavo notranjega ministra iz vrst ljudske stranke (ÖVP) Gerhard Karner navaja avstrijska tiskovna agencija APA.

Po ministrovih navedbah je bil deportirani Sirec leta 2018 obsojen na sedemletno zaporno kazen, ko so mu tudi odvzeli status azilanta. To je prva v vrsti deportacij obsojenih za kazniva dejanja, priprave nanje pa naj bi bile že v teku, je še pojasnil minister.

Avstrija si za deportacije Sircev prizadeva že od padca režima bivšega sirskega predsednika Bašarja al Asada decembra lani. Poleg tega je bila med državami EU, ki so po menjavi oblasti v Siriji začasno ustavile obravnavo vseh sirskih prošenj za azil, prekinila je tudi združevanje sirskih družin.

Deportacije iz EU v Sirijo so trenutno sicer neobičajne. Podatki evropskega statističnega urada Eurostat kažejo, da so v zadnjih nekaj mesecih v Romuniji in na Madžarskem odredili vrnitve nekaj deset ljudi, vendar pa ni jasno, ali so bile te deportacije dejansko izvedene.