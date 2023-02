Avstrija grozi z blokado, če se ne bodo uredila problematika nezakonitih migracij

Avstrijski kancler Karl Nehammer je zagrozil z blokado sklepne izjave vrha EU, če ne bodo doseženi konkretni dogovori glede spopadanja z nezakonitimi migracijami. V pogovoru za nemški časnik Die Welt se je zavzel za okrepitev varovanja zunanje meje ob finančni podpori EU. Migracije bodo sicer ena od osrednjih tem izrednega vrha v Bruslju.

»Prazne fraze ne bodo zadoščale. Končno je potrebna jasna in nedvoumna zaveza h krepitvi varovanja zunanjih meja in k uporabi ustreznih finančnih sredstev iz proračuna EU,« je za današnjo izdajo Die Welt dejal Nehammer.

Skrajni čas je že bil, da se migracije vrnejo na dnevni red Evropskega sveta, je še menil avstrijski kancler, čigar država je skupaj s še sedmimi članicami EU okrepila pritisk glede vprašanja migracij pred zasedanjem voditeljev EU, ki se bodo ta četrtek sestali v Bruslju.

Zaščita zunanjih meja unije

Osmerica držav je v pismu pozvala k odločnejšim ukrepom za zaščito zunanjih meja unije, hitrejšemu vračanju migrantov in sklenitvi novih sporazumov o repatriaciji s tretjimi državami.

V pismu, ki so ga naslovili na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela, so pozvali k nadaljnji krepitvi varovanja zunanjih meja, vključno z vzpostavitvijo ustrezne infrastrukture, in okrepitvi vloge Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex).