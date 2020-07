Avstrija: dnevno število okuženih preseglo 100

Število dnevnih okužb z novim koronavirusom je v Avstriji danes ponovno preseglo številko 100. Avstrijski minister za zdravjeje ob tem napovedal uvedbo t. i. sistema semaforja, prek katerega bodo prebivalce podobno kot pri opozarjanju na snežne plazove seznanjali z razmerami glede covida 19 v posameznih deželah. Sistem naj bi uvedli do septembra kot posebno pripravo na morebitni jesenski val okužb.»Preprost štiristopenjski sistem, od rdeče preko oranžne in rumene do zelene, naj bi na podlagi znanstvenih kriterijev avtomatizirano podajal sliko aktualnih okužb z novim koronavirusom ter s tem tudi določal, kdaj je treba sprejeti ukrepe in kdaj jih je mogoče omiliti,« so ob tem sporočili z avstrijskega ministrstva za zdravje, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.V Avstriji so v zadnjih 24 urah potrdili 115 novih okužb z novim koronavirusom. Aktivnih okužb je 853. Največ novih okužb so zabeležili na Dunaju (53), sledijo Zgornja Avstrija s 35 novimi okužbami ter avstrijska Štajerska z desetimi.Anschober je ob tem dejal, da je prebivalstvo postalo manj predvidno ter da bodo regionalni izbruhi pomenili opozorilni klic za ta del prebivalstva. Znova je pozval k odgovornemu ravnanju. »Virus je še naprej z nami in ob brezbrižnosti lahko ponovno izbruhne in še vedno je nevaren.«