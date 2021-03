Avstralija sredi katastrofe

Redka so območja, ki še niso pod vodo. FOTO: Alex Mcnaught/Reuters

18.000 so jih že evakuirali.

Tako hudih poplav niso doživeli že petdeset, morda celo sto let, vpijejo iz avstralske zvezne države Novi Južni Wales pa tudi v sosednjem Queenslandu, kjer jim obilne padavine nikakor ne prizanašajo. Po več dneh deževja na območju Sydneyja in drugih krajev so reke prestopile bregove in jezovi popustili ter se razlili, zato so evakuirali že več kot 18.000 ljudi, več tisoč jih še čaka na odredbe civilne zaščite.Prizadeta območja poseljuje približno tretjina prebivalcev vse Avstralije, torej okoli osem milijonov je neposredno ogroženih, na več deset območjih so že razglasili naravno katastrofo. Voda je odrezala ceste in mostove, hiše so zalite do oken, živina je ujeta v naraslih vodah, zaprtih je več kot 150 šol, tudi številna podjetja so delavcem odredila delo od doma, začasno so zaprli nekatera letališča, prebivalstvu grozijo tudi zemeljski plazovi in celo tornadi.Mnogi so sredi poplavljenih cest ostali ujeti v avtomobilih, nekatere družine so iz ogroženih domov rešili celo s helikopterjem, oblasti odpirajo čedalje več evakuacijskih centrov.Meteorologi poročajo, da je količina padavin ponekod dosegla 1000 milimetrov, gladine nekaterih rek blizu Sydneyja pa so višje kot med katastrofalnimi poplavami leta 1961, spet se prvič v petih letih v velikih količinah razliva jez Warragamba Dam. Kot opozarjajo strokovnjaki, so takšne vremenske ujme lahko usodne za območje, ki so ga tako rekoč v letu dni doleteli tako poplave kot suša in požari. Deževju še ni videti konca.