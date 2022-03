Avstralija pod vodo: osem smrtnih žrtev, več tisoč ljudi brez domov

Obilne padavine so poplavile vzhodno obalo Avstralije, najgloblje je zabredlo tretje največje mesto tam spodaj. V Brisbanu preštevajo tudi smrtne žrtve, po zadnjih podatkih je bila voda v zvezni državi Queensland usodna že za najmanj osem ljudi, še tri ljudi pa pogrešajo.

Tako hudo je bilo nazadnje leta 2001, ko so poplave ogrozile več kot dva milijona ljudi, meteorologi pa so takrat pojasnjevali, da se takšne padavine pojavijo enkrat v stoletju. A to več kot očitno ne drži, narava je zaradi podnebnih sprememb, kot kaže, povsem podivjala. Najhuje je v Brisbanu, trepetajo pa še v mestih Gympie in Maryborough; ponekod je padla celoletna količina padavin, zaradi katerih so mnogi morali zapustiti domove, številni so na odrešitev čakali kar na strehah hiš, da bi se obvarovali pred hitro naraščajočo vodo.

Avstralija je na udaru podnebnih sprememb.

Več tisoč ljudi so že evakuirali, začasno pa jih bo moralo zapustiti domove še veliko več; mnogi so ostali brez elektrike, obstal je javni promet, šole so zaprte. Številna podjetja do nadaljnjega ne morejo poslovati, saj so stavbe nedostopne in brez električne energije, o končni materialni škodi pa za zdaj ne morejo niti ugibati.

Kot opozarjajo strokovnjaki, je Avstralija še posebno na udaru podnebnih sprememb; pred časom se je tako v poplavah znašel tudi Sydney, toliko padavin ni bilo tam kar tri desetletja. Pred mesecem pa je celino tam spodaj udaril vročinski val, ponekod z več kot 50 stopinjami Celzija.