Avstralca z redko obliko raka rešil darovalec z druge strani planeta

Enaintridesetletni Luke Melling iz Melbourna v Avstraliji bo do konca življenja hvaležen Alastairju Hawkenu iz angleškega mesta Grantham. Pravi, da je smrti gledal v obraz – dokler mu ni Hawken daroval svojih matičnih celic. Melling je bolehal za redko obliko krvnega raka, zadnje upanje je bila presaditev matičnih celic. A tudi tu se je zataknilo, saj nihče v njegovi družini in nihče v 27-milijonski Avstraliji ni bil primeren darovalec.

Zato so morali iskati v tujini, in to s pomočjo svetovnega registra matičnih celic. »To je to – to je edina možnost, ki jo imaš. Ali to ali pa boš umrl,« se je Luke spominjal zdravnikovih besed. Tistih šest mesecev, dokler niso našli Hawkena, je bilo zanj najtežjih v življenju.

»Ko smo izvedeli, da imamo popolnega darovalca, je bil to zelo čustven trenutek,« se je spominjal. »Mama je bila vsa histerična in je jokala.« Takrat 48-letni Hawken je bil prav tako presenečen, ko so ga poklicali in ga prosili, da daruje celice. Na seznam se je vpisal že leta 2008. Oče treh otrok ni prav nič okleval.

Mesec kasneje so izvedli poseg. Melling je poznal le darovalčevo starost in da prihaja iz Združenega kraljestva. Z njim ni smel stopiti v stik, dokler nista minili dve leti in se je zdravljenje izkazalo za uspešno. »Samo upal sem, da je preživel. Upal in molil,« je razmišljal darovalec. Nato je prek registra matičnih celic prejel elektronsko sporočilo in dva popolna neznanca sta se lahko povezala. Pred dnevi sta se prvič srečala v živo. Luke se je iz srca zahvalil Alastairju, ta pa mu je rekel: »Če ne dosežem ničesar več kot to, da vidim ta nasmeh na tvojem obrazu, sem dosegel vse, kar lahko dosežem.«

Njuno ujemanje je bilo tako popolno, da zdaj oba verjameta, da bi bila lahko daljna sorodnika, saj obe družini izhajata iz angleškega mesta Preston –​ mesta, ki sta si ga izbrala za njuno prvo srečanje.