Atentator ameriškega predsednika na prostost, v kratkem izdaja ploščo

Da bi naredil vtis na Jodie Foster, ki ga je očarala v filmu Taksist v družbi Roberta De Nira, se je odločil za skrajen korak: John Hinckley ml. je 1981. ustrelil takratnega ameriškega predsednika Ronalda Reagana, a ga je k sreči le ranil. Ranjeni so bili še trije, tudi tajni agent in policist ter tiskovni predstavnik Bele hiše James Brady, ki je ostal delno paraliziran. Drugi so jo odnesli brez posledic.

V kratkem bo izdal glasbeni prvenec.

Brady je postal odločen zagovornik prepovedi strelnega orožja čez lužo, a je 2014. zaradi posledic streljanja umrl. Hinckley, ki so ga na odmevnem procesu 1982. spoznali za nedolžnega, a neprištevnega, pa se je kar 35 let zdravil v psihiatrični bolnišnici.

Pred šestimi leti je zakorakal na prostost, no, ne povsem, pravzaprav pod nezaslišanimi pogoji, so opozarjali mnogi. Ostal je pod strogim nadzorom oblasti in s prepovedjo približevanja članom zveznega kongresa, nekdanjim predsednikom in podpredsednikom ZDA, aktualni administraciji, seveda tudi oskarjevki. Živeti je moral v materini hiši v Williamsburgu v Virginiji, njegovo gibanje je bilo vseskozi nadzorovano in omejeno, ni smel dajati izjav medijem ali izražati mnenj prek spleta.

Z atentatom je hotel očarati filmsko zvezdnico. FOTO: FBI

Sodišče je vztrajalo pri omejitvah, čeprav so psihiatri že zdavnaj potrdili, da Hinckley ne pomeni nikakršne grožnje za okolico in da mu pripada popolna svoboda, lani pa mu je sodnik le namenil prijaznejšo usodo: brezpogojno svobodo.

35 let je preživel v psihiatrični ustanovi.

Nesojeni atentator ni izgubil upanja in vere v prihodnost, med življenjem, polnim omejitev, je našel uteho v glasbi, svoje izvedbe na kitari je redno objavljal na youtubu, kjer si je nabral že lepo število oboževalcev, zato namerava 67-letnik v kratkem izdati ploščo, za julij ima celo napovedane koncerte. Sodnik je ob svoji odločitvi pristavil, da bi Hinckley že zdavnaj zadihal svobodno, če ne bi bil njegova tarča predsednik ZDA.