Atentat na predsednika države, ubili so ga na njegovem domu

V prestolnici Haitija Port-au-Prince so danes napadalci ubili predsednika države Jovenela Moîsa. Pri tem je bila ranjena tudi njegova žena, ki je v bolnišnici. Neznanci so predsednikov dom napadli okoli 1. ure po lokalnem času. Kot je sporočil premier Claude Joseph, so govorili angleško in špansko, predsednika pa so napadli s strelnim orožjem.



Joseph je še sporočil, da je zdaj on na čelu države, in zatrdil, da sprejemajo vse ukrepe, da zagotovijo kontinuiteto delovanja države. Javnost je pozval, naj ostane mirna, in vztrajal, da bosta policija in vojska naredili vse, da zagotovita varnost prebivalstva.



Moîse je bil star 53 let, na predsedniškem položaju pa je bil od februarja 2017. Njegov mandat je bil precej turbulenten, saj so mu med drugim očitali korupcijo, državo pa je pretresal val pogosto nasilnih protivladnih protestov. Parlamentarnih volitev, ki naj bi potekale že leta 2018, zaradi političnih sporov vse doslej še niso izvedli. Moîse, čigar predsedniški mandat je bil po mnenju opozicije nelegitimen, saj naj bi se že iztekel, je v štirih letih zamenjal kar sedem premierjev. Zadnjega, Josepha, naj bi po vsega treh mesecih zamenjal prav ta teden.



Haiti je najrevnejša ameriška država, poleg kronične revščine pa ga pogosto prizadenejo še naravne katastrofe. V zadnjem času ga poleg tega znova vse bolj pesti ne le politična kriza, ampak tudi nasilje vse močnejših oboroženih tolp, ki med drugim redno izvajajo ugrabitve in zahtevajo odkupnine.

