Astronomi nepričakovano odkrili najhitreje rastočo črno luknjo

Astronomi z Avstralske nacionalne univerze v Sydneyu so danes odkrili najhitreje rastočo črno luknjo v zadnjih devetih milijardah let, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vodja mednarodne ekipe raziskovalcev Christopher Onken je odkritje opisal kot zelo veliko in nepričakovano iglo v senu.

Črna luknja, katere masa je primerljiva z maso treh milijard Sonc, požira ekvivalent ene Zemlje na sekundo in oddaja 7000-krat več svetlobe kot celotna naša galaksija, poroča STA.

Ob trku dveh galaksij

»Astronomi so takšne objekte iskali že več kot 50 let. Našli so več tisoč bolj medlih črnih lukenj, ta izjemno svetla pa je ostala neopažena,« je dejal Onken. Po njegovih ugibanjih je ta črna luknja nastala ob trku dveh galaksij. Soavtor raziskave Christian Wolf je ob tem izrazil prepričanje, da gre za rekordno črno luknjo, rekoč da pravzaprav ni več prostora na nebu, kjer bi se še lahko skrivali takšni objekti.

Globalna mreža teleskopov

Ugotovitve raziskovalcev so bile objavljene na portalu arXiv.org in predložene znanstveni reviji Astronomskega društva Avstralije, še navaja dpa. Prav na današnji dan so znanstveniki z vsega sveta objavili zgodovinski prvi posnetek črne luknje. To je omogočila globalna mreža teleskopov v projektu Event Horizon Telescope (EHT), v katerem sodeluje več kot 200 znanstvenikov. Gre za črno luknjo v središču galaksije M87 okoli 55 milijonov svetlobnih let od Zemlje z velikostjo 6,5 milijarde mas Sonca.