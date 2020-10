Astronavtka za rojstni dan drugič v vesolje

Tričlansko posadko sestavljajo Sergej Rižikov, Sergej Kud - Sverčkov in Kate Rubins.

Doslej so na svoj rojstni dan v vesolje odpotovali štirje ameriški astronavti.

Danes naj bi iz kazahstanskega Bajkonurja na krovu vesoljske ladje Sojuz MS-17 v vesolje poletela tričlanska posadka, ki jo sestavljajo ruski kozmonavt, ruski kozmonavt in novinecin ameriška astronavtka. Ta bo prav na dan poleta praznovala, dopolnila bo 42 let in tako postala prva ženska, ki je na svoj rojstni dan poletela v vesolje. To bo njen drugi polet. V sklopu ekspedicij 48 in 49 (od poletja do jeseni 2016) je na Mednarodni vesoljski postaji preživela 115 dni in opravila dva vesoljska sprehoda v skupni dolžini več kot 12 ur in 45 minut. Ima doktorat iz mikrobiologije Univerze Stanford. Na oporišču bo pol leta, z Rusoma pa sestavlja del 64. ekspedicije, ki se bo pridružila 63., ki je že na krovu in jo sestavljajo ameriški astronavtin ruska kozmonavtainAli so za Kate RubIns na oporišču pripravili rojstnodnevno darilo ali kaj podobnega, ni znano. Bo pa gotovo zagorela največja sveča: to bo seveda zelo ognjevita izstrelitev rakete Sojuz, ki jo bo s preostalima članoma posadke ponesla do cilja.Rubensova je prva ameriška astronavtka, ki za rojstni dan leti v vesolje, prej se je to zgodilo že štirim ameriškim astronavtom. Zadnji je bil, ki je s Crew Dragonom poletel julija: 28. julija letos je dopolnil 50 let. Prvi je bil, ki je 2. novembra 1981, ko je dopolnil 44 let, v vesolje potoval na krovu shuttla Columbia. Tri leta pozneje, 8. novembra 1984, je na poletu, označenem kot STS-51A, v vesolje krenil astronavt. Minilo je več kot desetletje, da je še eden slavil ob izstrelitvi:je praznoval 41 let, ko je v projektu STS-85 odpotoval proti zvezdam. Predzadnji Američan je bil astronavt, ta je na svoj rojstni dan, 54., 15. aprila 2005 poletel na ruski vesoljski ladji Sojuz TMA-6, bil je član 11. ekspedicije.Pri sedanji posadki je zanimiv tudi ruski novinec, kozmonavt Sergej Kus - Sverčkov, ki se je rodil na kazahstanskem vesoljskem središču in izstrelišču Bajkonur 23. avgusta 1983. Je diplomant moskovske tehniške univerze, specializiran za raketno strojništvo. Do leta 2010 je delal v vesoljski družbi RSC Energija, potem pa je bil izbran za kozmonavta. Po dve leti trajajočem urjenju in opravljenih zahtevnih izpitih je leta 2012 postal kozmonavt in vse od takrat čaka na prvi polet v vesolje.