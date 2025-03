Astronavtka slovenskih korenin skupaj s kolegom po devetih mesecih končno na poti domov (VIDEO)

Po devetih dolgih mesecih na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) sta astronavta Butch Wilmore in Sunita Williams končno na poti domov! Nadomestna posadka se je uspešno priključila na ISS, s čimer je omogočila reševanje obeh astronavtov. Plovilo SpaceX Crew Dragon je uspešno odprlo loputo, kar predstavlja ključen korak v reševalni misiji.

Sunita Williams, katere stari starši po mamini strani so se v ZDA preselili iz Slovenije, je sicer na Mednarodni vesoljski postaji bivala že dvakrat prej. Astronavta sta pričakovala, da se bosta kmalu vrnila domov, a sta morala še nekaj časa ostati v vesolju. Na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) sta prispela junija 2024, načrt pa je bil, da tam preživita le en teden. Namesto tega sta bila devet mesecev ujeta v breztežnostnem okolju 400 kilometrov nad Zemljo.

Zakaj se njuna vrnitev zamikala?

Ameriški predsednik Donald Trump in Elon Musk, vodja podjetja SpaceX, sta zagotovila, da delata vse na tem, da bi astronavta čim prej pripeljala nazaj na Zemljo. NASA in SpaceX sta načrtovala njuno vrnitev v sklopu misije Crew-10, ki bi morala poleteti 12. marca.

A zaradi tehničnih težav s hidravličnim sistemom je bila izstrelitev preložena. Naslednji možen termin za polet s Floride je bil v petek, 14. marca, kar je pomenilo, da bi se Williams in Wilmore lahko vrnila domov 17. marca.

Kaj sta astronavta počela na ISS?

Čeprav sta bila dlje v vesolju, kot je bilo načrtovano, nista počivala. ISS deluje kot vesoljski laboratorij, zato sta izvajala različne znanstvene eksperimente. Eden od pomembnejših projektov je bilo raziskovanje uporabe ultrazvočne naprave na ISS, s katero sta preučevala vpliv vesolja na človeško telo.

Poleg tega sta pomagala pri vsakodnevnem vzdrževanju postaje, ki se približuje koncu svoje življenjske dobe. Ko bo postala neuporabna, jo bo SpaceX nadzorovano strmoglavil v ocean. Do takrat pa astronavta opravljata tudi manj glamurozne naloge, kot so preverjanje zalog hrane in vzdrževanje sanitarnega sistema – Wilmore, ki je doma znan kot spreten popravljalec, je na ISS celo opravljal popravila na straniščih.

Zdravstveni izzivi ob vrnitvi na Zemljo

Po tolikšnem času v vesolju se bo njuno telo moralo prilagoditi življenju pod vplivom gravitacije. Vsak dan sta sicer telovadila, da bi preprečila prekomerno izgubo mišične mase in zmanjšanje gostote kosti, kar sta pogosti težavi astronavtov. Kljub temu bo ob vrnitvi potreben čas za okrevanje, saj breztežnost vpliva tudi na srce, ki v vesolju ne rabi črpati krvi proti gravitaciji.

Astrofizik Alan Duffy je poudaril, da bo že sama njuna vrnitev pomemben znanstveni eksperiment – raziskovalci bodo podrobno spremljali, kako dolgotrajno bivanje v vesolju vpliva na človeško telo, poroča ladbible.com.