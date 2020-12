Astrologinja Lenka Stanić napoveduje: Danes je dan za romantiko

Nedelja, sončen dan in Sonce v znamenju Strelca, v znamenju, ki zelo rada širi optimizem, navdih, inspiracijo, upanje na boljši jutri, zato si tak dan poskušajmo narediti tudi sami.



Luna ga podpira iz Leva, vendar mora biti previdna, da naše reakcije niso preveč občutljive na različne prilagoditve drugih ljudi, četudi obstajajo nesoglasja med komunikacijo, načinom našega govora ali morda težavo v hitrosti odločanja, ali naj sprejmemo in spremenimo nekatera svoja videnja, nekaj, kar bi moralo zapustiti staro in sprejeti novo, na drugačen, nov, poseben način. V teh trenutkih je pomembno vedeti, da bi morali biti samo stabilni in mirni v sebi, brez močne mentalne napetosti in živčnosti, da vse te zgodbe in pogovore spremenimo v bolj vesel in optimističen pogovor. Prav to nam bo omogočilo, da se izognemo stresni situaciji in si ne pokvarimo dneva, ker je Merkur v kvinkusu z Uranom in nas prosi, da storimo prav to.



Na nebu je planet Venera v znamenju Škorpijona, ki je še vedno v izgonu in se ne počuti najbolje, zdaj pa je v kvinkusu s planetom Marsom, ki je v svojem domu in vodi v močno napeto in stresno situacijo. Težko je uskladiti ne samo strasti okoli čustvene situacije, ampak tudi finančni problem.



Ampak zato imamo najlepši aspekt dneva med Venero in Neptunom in tako zelo lep vodni trigon, ki zahteva veliko zaupanje, sprostitev, predajo, veliko vero, prepustiti se našim sanjam, se prepustiti navdihu, da bi bili ustvarjalni za lepoto, modo, ljubezen.



Posvetimo se partnerju, tudi z romantičnim vzdušjem s svečami, čudovito večerjo in sprostitvijo. Vzdušje, ki nas bo sprostilo in za trenutek omogočilo pozabilo v času, v katerem smo zdaj.