Asteroid drvi proti Zemlji: kako hudo bi jo skupila Slovenija?

Ameriška in evropske vesoljske agencije so izvedle vajo, v kateri so predvideli, da proti Zemlji drvi asteroid, ki bi nas zadel v šestih mesecih. Z vsakim dnem so udeleženci imeli več podatkov o velikosti asteroida, njegovi poti in možnostih za trčenje. Med seboj so morali strokovnjaki sodelovati in uporabljati pridobljena znanja, da bi lahko s skupnimi močmi ustavili asteroid. A vaja se je slabo končala, saj so prišli do sklepa, da zaenkrat nimamo tehnologije, s katero bi lahko v tako kratkem času ustavili asteroid, piše Bussiness Insider.



V pohitreni simulaciji, ki je trajala vsega nekaj dni, bi zadel zahodno Evropo ali severno Afriko, so kazali začetni podatki. Na koncu, ko je bil asteroid že bliže, so podrobnejše analize pokazale, da bi bile v trčenju najbolj prizadete Nemčija, Češka in soseda Avstrija.



Med rešitvami na mizi so bile, denimo, da bi na asteroid poslali vesoljsko plovilo, ki bi ga uničilo ali vsaj iztirilo z njegove poti. A na koncu so sklenili, da v tako kratkem času ne bi mogli pripraviti vsega in vzleteti, preden bi asteroid zadel naš planet. Na koncu se jim je kot precej dobra možnost zdela rešitev, da se ga zadene z jedrskim orožjem, s čimer naj bi znatno zmanjšali možnost za trčenje z Zemljo. Če bi do trčenja prišlo, bi to pomenilo sprostitev ogromne količine energije, kot pri nuklearni bombi, zato se jim je zdela precej blizu rešitev, da se prebivalstvo z ogroženih območij enostavno evakuira.



Za konec še dobri novici: zelo verjetno bi asteroid, ki bi drvel proti Zemlji, odkrili prej kot v šestih mesecih, in za zdaj ga še niso opazili. Sicer ne bi bilo prvič, da bi se opazovalcem kakšen izmuznil. Denimo komet Neowise je mimo Zemlje švignil julija, nihče pa sploh ni vedel, da obstaja, dokler ga Nasini teleskopi niso opazili štiri mesece pred mimohodom.

