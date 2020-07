Arso prižgal alarm, grozi toča

Kakšno je stanje pri vas? V spodnji obrazec nam pripnite fotografijo ali opišite dogajanje.

Agencija republike Slovenije za okolje je prižgala alarme za možnost pojava toče in večjih nalivov. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severozahodni, osrednji in jugovzhodni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, možen bo tudi pojav toče in močnih sunkov vetra.Popoldne bo v večini sosednjih pokrajin nestanovitno vreme z nevihtami, le ob severnem Jadranu bo sončno in vroče. Jutri bo dopoldne dokaj sončno, popoldne pa bo predvsem v hribovitem svetu spet nastalo nekaj krajevnih neviht.Vremenski portali za vseh naslednjih sedem dni objavljajo opozorila, temperatura čez dan se bo denimo jutri dvignila do največ 28 °C, v naslednjih dneh spet le do 26 °C, v soboto in nedeljo pa le do 22 °C.Nočne temperature bodo daleč od tropskih noči v preteklih poletjih, ko se živo srebro niti do jutra ni spustilo pod 20 °C. Tokrat se bo do jutra močno ohladilo, v noči na četrtek in petek na 16, za vikend pa celo do 12 °C.