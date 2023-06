Arhivi Stasija pokazali Putinovo skrivnost: ni bil vrhunski vohun KGB, ampak ...

Ruski predsednik Vladimir Putin ni bil pomemben agent sovjetske obveščevalne službe KGB, ampak bolj verjetno nizek uradnik, poroča nemški Spiegel na podlagi pregledanih arhivov Stasija (Ministrstva za državno varnost v Nemški demokratični republiki). Do tega zaključka so prišli po pregledu arhivov Stasija, ki Putina ne omenjajo prav velikokrat.

Doslej je veljajo, da je bil Vladimir Putin kot mlad časnik sovjetske obveščevalne službe poslan na strogo zaupno misijo v takratno vzhodno Nemčijo. Iz Dresdna pa naj bi sodeloval s frakcijo rdeče armade, levičarsko teroristično skupino, ki je v zahodni Nemčiji organizirala bombne napade. Putin naj bi jim posredoval orožje in ukaze iz Moskve. Vendar pa to ni povsem jasno, ali je bilo res. V biografijah o Putinu se o tem poglavju njegovega življenja pojavlja več variant. Po drugi naj bi bilo Putinovo delovanje omejeno predvsem na zbiranje izrezkov iz medijev, s čimer so prispevali h goram neuporabnih informacij, ki jih je proizvajala KGB. Nekateri pa so mnenja, da je to omalovaževanje njegovega dela samo krinka za Putinovo vpletenost v podporo prej omenjeni teroristični frakciji Rdeče armade.

Mogoče pa sploh ni bil tako pomemben agent

Pri nemškem tedniku Spiegel so raziskali dostopen arhiv Stasija in odkrili, da se Putin pojavi zgolj na nekaj straneh poročil. Zabeležen je večer nemško-sovjetskega prijateljstva, rojstnodnevna čestitka, administrativna vprašanja in nekaj zbledelih fotografij. Zaradi tega se postavlja vprašanje, ali je bila Putinova vloga med leti 1985 in 1990 res tako pomembna, kot je bila prikazana do zdaj. Ali pa je bila njegova vloga tako pomembna, da so službeni dokumenti o njej izbrisani? Je opravljal zgolj rutinski posel, ki je bil tako nepomemben, da ga niti Stasi ni arhiviral. Pri Spieglu poročajo, da drži zadnje: Putin je bil tako nepomemben uradnik, da njegovega dela niso beležili in arhivirali.