Arheologinja odkrila grobnico Kleopatre? Najdenih več kot 300 podob v skrivnostnem templju

Po skoraj dveh desetletjih iskanja arheologinja Kathleen Martinez verjame, da je morda odkrila dolgo iskano grobnico zadnje egipčanske kraljice Kleopatre VII. S kopanjem v templju Taposiris Magna, okoli 40 kilometrov od Aleksandrije, naj bi našla ključne dokaze, med njimi marmornato glavo ženske z drobnim nosom, polnimi ustnicami in prepoznavno pričesko – ki bi lahko predstavljala prav Kleopatro.

Ob kipu so Martinez in njena ekipa našli še 337 kovancev z njeno podobo, amulete, oljenke, posode, prstane ter druge artefakte iz obdobja Ptolemajcev. Poleg tega so odkrili tudi apnenčast doprsni kip faraona, velik starogrški tempelj in zapletene podzemne tunele, vključno s slavnim 1,3 kilometra dolgim podzemnim hodnikom, ki poteka 13 metrov pod zemljo.

Pokopana z Rimljanom

Martinez že dolgo verjame, da je bila Kleopatra pokopana prav v tem templju, skupaj z Markom Antonijem, po njegovem samomoru leta 30 pr. n. št. Domneva, da so njun pokop načrtovali kot simbolično božansko združitev – Kleopatra naj bi bila utelešenje boginje Izide, tempelj pa posvečen bogu Ozirisu.

Kip Kleopatre. FOTO: Adrian Dennis Epa

Kljub temu številni egiptologi ostajajo skeptični. Kritiki opozarjajo, da marmornata glava morda ne predstavlja Kleopatre, temveč kakšno drugo plemkinjo, ter da ni dokazov, da je Kleopatrina grobnica zunaj Aleksandrije. Po mnenju nekaterih strokovnjakov naj bi bila pokopana znotraj mestnih zidov, kot navajajo antični viri.

A najnovejša odkritja, potrjena tudi s strani egiptovskega Ministrstva za turizem in antične spomenike, veljajo za pomemben doprinos k razumevanju arhitekture in verskih praks iz Ptolemajskega obdobja.

Tempelj, ki razkriva plasti zgodovine

Odkritja razkrivajo tudi drugo plat kraja Taposiris Magna. Tamkajšnji tempelj sega v 1. stoletje pr. n. št., številni deli so danes pod vodo zaradi stoletij potresov. Arheologi so našli več kot 20 pogrebnih komor ter tri prostorne grobnice pod nekdanjim svetilnikom. Eden od izkopanih amuletov nosi napis: »Pravičnost boga Ra je zasijala.«

Elizabeth Taylor kot Kleopatra v filmu iz leta 1963. FOTO: Profimedia

Prvi izkopi na tem mestu segajo v čas Napoleonovega pohoda v Egipt v 19. stoletju, Martinez pa je svojo raziskavo začela leta 2005. Od takrat je Taposiris Magna postal eno najbolj obetavnih arheoloških najdišč v iskanju Kleopatrine zadnje sledi.

Čeprav dokončnega dokaza o Kleopatrini grobnici še ni, Martinez ostaja prepričana: »Če obstaja le najmanjša možnost, da je pokopana tukaj, jo moramo raziskati.«