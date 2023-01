Arheologi navdušeni: mumija je stara kar 4300 let (FOTO)

Egiptovski arheologi zadnji dve leti znova marljivo brskajo po območju Sakare, znamenite nekropole, njihova prizadevanja pa so v zadnjem času obrodila kar veliko sadov. Pred dnevi so namreč na dnu 15-metrskega jaška odkrili mumijo, ki bi bila lahko najstarejša odkrita v tej državi, prve ocene ji namreč pripisujejo kar 4300 let.

V grobnicah figurice

Skrivala se je v grobnici pete in šeste dinastije, blizu znamenite Džoserjeve stopničaste piramide, poročajo strokovnjaki, navdušeni, da je mumija, prekrita z zlatom, ne le tako stara, ampak tudi odlično ohranjena. Po prvih spoznanjih gre za moškega, imenovanega Hekašepes, počiva pa v kamnitem sarkofagu. Odkrili so še več posmrtnih ostankov, in sicer Khnumdžedefa, svečenika in veljaka iz obdobja vladavine Unasa, zadnjega faraona pete dinastije, njegov sarkofag pa so krasile podobe iz vsakdanjega življenja.

V enem od grobov počiva tudi Meri, varuh skrivnosti in pomočnik velikega vodje palače, poročajo iz egiptovskega urada za starine, odkrili pa so tudi grob Feteka, uglednega sodnika in pisarja. V grobnicah so se skrivale tudi številne figurice in druge različne skulpture, ki med drugim upodabljajo služabnike, ter lončeno posodje, še razkrivajo arheologi, ki vneto nadaljujejo izkopavanja.

Ta so, kot rečeno, obrodila že številne sadove, med drugim so minuli teden odkrili kar 52 metrov dolg papirus iz leta 50 pred našim štetjem: dragocenega dokumenta se zob časa skorajda ni dotaknil, so navdušeni, vsebuje pa odlomke iz znamenite egiptovske Knjige mrtvih. Papirus se je skrival v enem od 250 lesenih sarkofagov, ki so jih v Sakari, južno od Kaira, odkrili že minulo poletje, od takrat pa strokovnjaki natančno preučujejo vsebino.

250 sarkofagov so se razveselili minulo poletje.

Pred dnevi so se veselili tudi arheologi v Luksorju, kjer so odkrili stanovanjski kompleks iz 3. stoletja pred našim štetjem. Lani so izkopali več sto mumij, piramido neznane kraljice, pet prostornih in umetelno poslikanih grobnic, posebno grobnico neznanega veljaka in pa sarkofag blagajnika kralja Ramzesa II., vse dragocene najdbe pa bodo po pričakovanjih egiptovskih oblasti obogatile turistični sektor v državi.

V grobnicah so tudi različne skulpture. FOTOGRAFIJE: Mohamed Abd El Ghany/Reuters