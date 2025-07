Aretacije mladih, ki namerno spreminjajo prometne znake

Pred nekaj leti so mladi rodovi ustanovili okoljevarstveno gibanje Zadnja generacija, ki se je konec lanskega leta preimenovalo v Novo generacijo oziroma Kolektiv odpora. Po pomladanskih napadih na prodajalne avtomobilov Tesla so svojo energijo preusmerili v ureditev prometa po svojih predstavah.

Če so se člani Zadnje generacije prej s super močnimi lepili pritrdili na letališke steze in ceste, pa so zdaj iznašli novo obliko uporništva – spreminjanje prometnih poti in znakov po Nemčiji.

Ustvarili so tudi lažni prehod za pešce.

»Tudi v sredo smo ustvarili pot za kolesarje, tokrat v severnem delu Berlina. Tu je bila načrtovana kolesarska pot, a je nikoli niso naredili,« se glasi ena od objav Kolektiva odpora na Instagramu – a z dodano intervencijo: »Žal je policija le po sto metrih prekinila delanje poti in prijela dva človeka, zato se kolesarska pot nenadno konča.«

Ob risanju neobstoječih kolesarskih poti

Ob risanju neobstoječih kolesarskih poti aktivisti ustvarjajo tudi prehode za pešce ter odstranjujejo prometne znake: »Središče mesta v Ulmu smo razglasili za območje cone 30,« so zapisali po odstranitvi prometnih znakov, na katerih je bilo zapisano, da omejitev 30 km/h velja le od 22. do 6. ure. Table so za vsak primer prebarvali z roza barvo ter jih vrgli v grmovje.

Policija je naštela 17 odvrženih prometnih znakov – ker pa je šlo za nočno (mazaško) akcijo, cestnega prometa ni ogrozila, dasiravno so nedaleč od mestne hiše v Ulmu narisali celo zebro v mavričnih barvah. Policija preiskuje poškodovanje tuje stvari, manj razumevanja za prizadevanja mladih pa kaže nemški bulvarski tisk, ki je aktiviste poimenoval kar »klima kriminalci«.