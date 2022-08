Apple poziva uporabnike: vaša naprava bi lahko bila tarča hekerjev

Ameriški tehnološki velikan Apple opozarja na napako, zaradi katere lahko hekerji prevzamejo nadzor nad telefoni iPhone, tabličnimi računalniki iPad in računalniki Mac. Apple uporabnike poziva, naj namestijo nujne posodobitve programske opreme, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Apple je v sredo in četrtek objavil popravke programske opreme, ki odpravljajo ranljivost, za katero so po navedbah družbe hekerji že vedeli in bi jo lahko izkoristili. »Apple je seznanjen s poročilom, da je bila ta težava morda aktivno izkoriščena,« so sporočili iz podjetja s sedežem v Cupertinu v Silicijevi dolini.

Varnostne posodobitve programske opreme so bile objavljene za računalnike Mac z operacijskim sistemom Monterey 12.5.1 ter za iPhone in iPade.

Med prizadetimi napravami so iPhone 6S in novejši modeli, vsi modeli iPad Pro, iPad Air 2 in novejši modeli, iPad pete generacije in novejši modeli, iPad mini 4 in novejši modeli ter iPod touch sedme generacije, izhaja iz objave na spletni strani družbe.

Tehnološki velikan ob tem ni razkril, ali ima informacije o tem, v kolikšni meri so hekerji napako izkoristili. V tehničnem opisu je navedeno, da lahko heker zaradi napake prevzame nadzor nad napravami in dostopa do vseh njihovih podatkov ali zmogljivosti.