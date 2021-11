Apokaliptične razmere v Bosni: prizadelo jo je močno neurje (VIDEO)

Večji del BiH e minulo noč prizadelo močno neurje. Sprožilo se je več zemeljskih plazov, hudourniki pa so poplavili več hiš. Med drugim je poplavilo tudi prestolnico Sarajevo, poročata Dnevni avaz in portal klix.ba. V Sarajevu je poplavilo več predelov, številna območja so brez elektrike. Poplavljenih je več cest, ustavljen je tudi javni promet. Grozi tudi, da se bosta zrušila motel in bencinska črpalka.

Reki Željeznica in Tilava sta prestopili bregove in zalilo je več hiš v naseljih Otes, Vlakovo, Butmir, Donji Kotorac in drugod.

Obilno deževje je povzročilo več težav tudi drugod po državi. Sprožilo se je več zemeljskih plazov, hudourniki pa so zalili več hiš. Materialna škoda je velika.