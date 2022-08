Apokaliptično opozorilo Evrope: pripravite se na najhujši scenarij

Ursula von der Leyen je v intervjuju za ponedeljkovo izdajo španskega časnika El Mundo dejala, da se moramo pripraviti na najslabši možni scenarij, ko gre za oskrbo s plinom. »Ostati moramo enotni, saj je Moskva edina odgovorna za to energetsko krizo, in nihče drug. Glede na to, da je Rusija že delno ali popolnoma prekinila dobavo plina 12 državam članicam, se moramo vsi pripraviti na najhujše.« Poudarila je, da se zdaj EU obrača k zanesljivejšim energetskim partnerjem. »Dosegli smo že rekordne količine dobav utekočinjenega zemeljskega plina iz ZDA, povečali smo količino plina iz Norveške, zalivskih držav, Alžirije, regije Kaspijskega morja in drugih držav po vsem svetu,« je dodala.

Opozorila je še, da so nekatere države EU bolj odvisne od ruskega plina »bodisi zaradi svojega geografskega položaja, bodisi zaradi svojih suverenih energetskih odločitev« in dodala, da so te države zdaj v ranljivejšem položaju, a da je gospodarstvo prepleteno, zato je enotnost pomembnejša kot kdaj koli prej.

Kaj prinaša prihodnost?

Predsednica Evropske komisije poudarja, da se EU trenutno osredotoča na tisto, kar je nujno, to je zagotavljanje zanesljivosti oskrbe od zdaj do prihodnjega aprila, a da še naprej išče načine za dosego energijske neodvisnosti preko diverzifikacije virov in zelene energije. Glede kontroverzne evropske odločitve o vključitvi plina in jedrske energije med zelene energije, von der Leynova zagotavlja, da gre za »pragmatičen pristop«, v katerega so bile te energije vključene kot »prehod« k podnebni nevtralnosti, cilju, ki si ga želi EU izpolniti do leta 2050.