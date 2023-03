Apokaliptični prizori Ukrajine iz zraka, nič ni ostalo od nekoč 10-tisoč glavega mesta (FOTO)

Leta 2015 je v mestu Marinka v regiji Doneck v Ukrajini živelo okoli 10.000 ljudi, od začetka novembra 2022 pa tam ni niti enega civilista več. Ruska vojska je objavila fotografije porušenega mesta Marinka, za katerega skoraj dobesedno drži, da je zravnano z zemljo. Če ste se kdaj spraševali, kakšen bi bil svet videti po apokalipsi, poglejte te fotografije.

Pred vojno je bilo mesto Marinka miren kraj. »Bilo je živahno mesto. Bilo je ... Vse dokler ga Rusi niso popolnoma uničili,« so ob šokantnih fotografijah zapisali na ukrajinskem zunanjem ministrstvu.

»Marinka je popolnoma evakuirana, v mestu ni nikogar razen vojakov. Možnosti, da bi v tem porušenem mestu živelo civilno prebivalstvo, ni,« je povedal Artem Šus, šef policije v Marinki, in še, da ruske sile namerno uničujejo vsa zaklonišča, ne glede na to, ali gre za civilne ali vojaške objekte.

Na družbenih omrežjih fotografije primerjajo z Vukovarjem in Varšavo

Fotografije uničenega mesta so sprožile ogorčenje tudi na družbenih omrežjih. Nekateri so se ob fotografijah Marinke spomnili na uničen Vukovar po balkanski moriji, drugi pa na Varšavo po nemški okupaciji. »Kaj se je zgodil s sloganom Nikoli več?« se sprašujejo. Številni pa znova pozivajo k prenehanju spopadov in upajo, da bodo njihove prošnje čim prej uslišane.