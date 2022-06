Apokaliptični prizori s Hrvaške: kot da bi bili sredi zime (FOTO)

Neurje z močnim vetrom in točo, je včeraj močno prizadelo Hrvaško zagorje OLUJNO nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom ponovno je pogodilo Hrvatsko Zagorje, predvsem občino Bedekovčina. Župan te občine je dejal, da so pretresljive prizore lahko videli v naselju Poznanovec, kjer so zabeležili kar 20 centimetrov letu na cesti, pozneje pa je zam zapadlo toliko dežja, da je bilo vse pod vodo.

Poglejte si prizore včerajšnjega neurja s Hrvaške: