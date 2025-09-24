Apokaliptični prizori iz soseščine, Slovenija jo je tokrat dobro odnesla (FOTO in VIDEO)

Jesen je nad naše kraje prišla v spremstvu bistveno nižjih temperatur in obilnih padavin. Pri nas je bil vrhunec dogajanja v torek, ko je predvsem del Gorenjske zajelo močno deževje, zaradi česar so vremenoslovci izdali tudi opozorilo pred naraščanjem hudourniških vodotokov. Največ padavin je padlo v okolici Kranja, deževen pa je bil tudi večji del srede, čeprav smo se tokrat na srečo hujšemu ognili.

Ne moremo pa tega reči za naši zahodno in južno sosedo. Italiji vreme letos res ne prizanaša. V okolici jezera Como v Lombardiji so morali v sredo gasilci večkrat posredovati zaradi zemeljskih plazov in poplav, močne padavine s poplavami pa so zajele tudi deželi Ligurija in Benečija (Veneto) ter jug Italije.

V letoviščih Eraclea, Jesolo in Caorle ob Jadranskem morju je voda poplavila ulice in kleti. Predsednik Benečije Luca Zaia je tamkajšnje prebivalce preko družbenih omrežij pozval, naj se ne odpravljajo na pot, če ni nujno, in da naj upoštevajo navodila oblasti. V deželi Piemont na severu Italije se medtem nadaljuje iskanje pogrešane nemške turiste, ki je izginila v noči na ponedeljek v neurju. Ženska je bila v avtokampu, ko ga je poplavila deroča voda.

Hudo je bilo danes dopoldan tudi na drugi strani Jadrana v Dalmaciji. Hrvaški hidrometeorološki center je za reško regijo, kamor spadata tudi Istra in Kvarner, izdal celo rdeči alarm zaradi neviht in obilnega deževja. Za celotno jadransko obalo so prižgali oranžni alarm. Po spletu so medtem zaokrožili apokaliptični posnetki z ulic nekaterih dalmatinskih mest.

V Šibeniku je denimo poplavilo več ulic in cest, v vodi je obtičalo več avtomobilov, poplavilo je tudi del priljubljenega turističnega mesta Vodice, ob obali Tribunja so opazili celo pijavice. Zaradi močnega deževja in neurij so zaprli dele jadranske magistrale med Vodicami in Pirovcem.

Pri nas bodo ponoči še krajevne padavine, na Primorskem bodo možne tudi nevihte, pa napovedujejo meteorologi na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso). »Do jutra bo dež povsod ponehal, delno se bo razjasnilo. Po nekaterih nižinah bo zjutraj nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Čez dan bodo kratkotrajne krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija,« še napovedujejo na Arsu.

Najhuje je bilo v Dalmaciji in Italiji. FOTO: Hrvoje Jelavic/pixsell Pixsell