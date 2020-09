Apokaliptični prizori: invazija kobilic, v ustih ljudi in povsod po ulici (VIDEO)

Apokaliptični prizori prihajajo iz ruskega mesta Krasnojarsk, kjer so insekti pretekli vikend začeli invazijo na prebivalce. Nad mestom se je naredil oblak iz leteče nadloge, prebivalci pa se komaj normalno gibljejo po ulicah. Po spletu že krožijo posnetki in fotografije dogajanja, ki spominja na konec sveta, zato zagovorniki teorij zarote že pišejo nove scenarije, ki jim švigajo po glavi.Prizori so resnično grozljivi, saj so insekti napadli mesto in vse, kar jim prekriža pot. Ljudje se jih otepajo, saj so živalce zelo napadalne in agresivno zavzamejo svoj teritorij.Strokovnjaki pravijo, da gre za zelene kobilice, ki niti niso tako neobičajne za ta letni čas in za tako toplo vreme, kot ga imamo letos. Prav zaradi prijetnih temperatur naj bi se namnožile do te mere, da ovirajo normalno življenje oziroma vsaj sprehod po ulici, poroča Telegraf.