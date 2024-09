Apokaliptični prizori hudega neurja, ki je prizadelo sever Italije (VIDEO)

Sever Italije so po vročem poletju danes prizadela huda neurja. Po poročanju italijanskih medijev je ujma najhuje prizadela deželi Piemont in Lombardija. Po neurjih pogrešajo moškega, čigar traktor je blizu Torina odnesel narasel hudournik, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

V Lombardiji je v zadnjih 24 urah padlo več kot 150 milimetrov dežja.

Iz Milana, prestolnice te dežele, danes poročajo o hudih nalivih, zaradi katerih sta močno narasli reki Seveso in Lambro. Poplavljenih je več kleti in garaž. Zaradi poplav je bil zaprt del milanske podzemne železnice, radijska postaja Radio Popolare pa je prvič od svoje ustanovitve leta 1976 za nekaj časa prekinila oddajanje, ker je njen oddajni center zalila voda.

Poplave so prizadele tudi dolini Susa in Chisone severno od Torina. Nekatere vasi so zaradi zemeljskih plazov odrezane od sveta. V kraju Feletto pri Torinu je hudournik odnesel 58-letnega moškega, ki je delal na traktorju. Gasilci ga še vedno iščejo.

V Genovi je medtem pihal močan veter s sunki več kot sto kilometrov na uro, ki je podiral drevesa in oglasne panoje.