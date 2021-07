Apokaliptična napoved: Gravitacija Lune bo povzročila še hujše poplave

Kako lahko Luna povzroči hujše poplave

Že zdaj imajo številna mesta na obalah ZDA velike težave s poplavami zaradi visoke plime oziroma periodičnega dviga morja. Ameriška Nacionalna agencija za raziskovanje oceanov in atmosfere (NOAA) je poročala o 600 takšnih poplavah leta 2019. Nasini strokovnjaki predvidevajo, da se bodo težave le še kopičile zaradi naraščajočega morja in Luninega cikla. Po novih študijah bodo čez deset let, natančneje po 2035, poplave redne na mesec dni ali nekaj dlje, odvisno od položaja Lune, Zemlje in Sonca, piše CNN.Ko se Luna, Zemlja in Sonce medsebojno poravnajo, njihova gravitacija vpliva na oceane, zato bi se priobalna mesta lahko že v desetletju srečevala s poplavami, do katerih bi prihajalo vsak drugi dan, poroča Nasa.»Nižja območja ob morju bodo vse bolj izpostavljena tveganjem za hujše in pogostejše poplave. Kombinacija gravitacije, naraščajoče gladine morja in klimatskih sprememb bo povzročila še hujše poplave na naših obalah in po svetu,« je povedaliz Nase.Ljudje se sprašujejo, kako lahko Luna vpliva na pogostost poplav. Ali nima svoje ustaljene orbite okoli Zemlje in ali lahko poleg plime ter oseke še dodatno vpliva na gladino morja?Odgovor je da. Na 18,6 leta Luna prehaja skozi cikel manjših sprememb v orbiti, kar imenujemo Lunino mirovanje (Lunar standstill). Ne gre za nekaj novega ali nevarnega. Prvič so ta pojav za zabeležili leta 1728.Čeprav Luna vsakodnevno vpliva na nastanek pline in oseke, pa vpliv njene gravitacijske sile nima vsako leto enake moči. Ker na 18,6 leta prehaja skozi spremembe v orbiti oziroma spreminja svoj položaj v odnosu na Zemljo, to povzroča dodatne spremembe v plimi in oseki.V prvi polovici cikla povzroča plimo, ki je nižja od povprečja, in oseko, ki je višja. V drugi polovici se plima viša, oseka niža. Torej prva polovico 18,6-letnega cikla zatira učinek porasta gladine morja, medtem ko ga druga povečuje, piše CNN. Ampak zaradi globalnega porasta gladine morja postaja plima vse višja, zaradi česar se bomo soočali z vse hujšimi poplavnimi težavami.Luna je trenutno v fazi cikla, ko se plima viša. Trenutno še ne prihaja do večjih odstopanj od povprečja. A po 2035 ne bomo več imeli te sreče, ker bo do takrat gladina morja še višja. Prebivalce vseh obalnih predelov ZDA in Havajev tako čakajo še pogostejše in hujše poplave, Nasine besede povzema CNN.