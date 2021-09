Apokalipsa pri naših sosedih, med mrtvimi gasilec (VIDEO)

Italijanski otok Pantelleria je v petek zvečer prizadel tornado, ki je zahteval dve smrtni žrtvi, še devet ljudi je bilo po navedbah tamkajšnje civilne zaščite poškodovanih. Tornado je tudi prevrnil šest avtomobilov, ki so obležali na strehah.Eden od umrlih je gasilec, ki sicer ni bil v službi. Tako on kot druga žrtev, 86-letni moški, sta v času tornada vozila avtomobila.Veter je lokalno cesto na otoku razdejal v vsega nekaj sekundah, poročajo mediji. Neimenovani reševalec je za italijansko tiskovno agencijo Ansa razmere opisal kot apokaliptične.Pantelleria je majhen otok, ki leži približno 100 kilometrov jugozahodno od Sicilije in je bliže severni Afriki kot Italiji. Znan je po vulkanskih klifih in vročih izvirih, med gosti, ki jih privablja, pa so pogosto znane osebnosti.Uničenje, ki ga je za seboj pustil tornado: