Apokalipsa, o kateri nihče ne govori: dojenčki umirajo v bolnišnicah, revni kar na cesti (VIDEO)

V začetku septembra je monsunsko deževje povzročilo uničujoče poplave v Pakistanu. Do zdaj je umrlo najmanj 1600 ljudi, med njimi okoli štiristo otrok. Hudourniške poplave in zemeljski plazovi ob rekah Ind in Kabul so uničili na milijone domov, zgradb, mostov in infrastrukture.

Najbolj sta bili prizadeti južni provinci Baluchistan in Sindh z več kot 50 milijoni prebivalcev.

Skoraj tretjina Pakistana je pod vodo

Nekateri deli Sindha so videti kot morje. ZN ocenjujejo, da so poplave prizadele okoli 33 milijonov Pakistancev, enega od sedmih prebivalcev, pri čemer je bilo uničenih ali poškodovanih več kot 500.000 domov. Poplave so odnesle 700.000 glav živine in poškodovale več kot 3,6 milijona hektarjev posevkov.

Najhuje pa je, da vsak dan zaradi posledic kolere umre več kot deset otrok. V Sindu, eni najbolj prizadetih provinc, so vasi popolnoma odrezane, zaradi česar družine skoraj ne morejo poiskati pomoči za svoje bolne otroke.

»Veliko otrok sploh ne pride do bolnišnic, ker so zdravstvene ustanove, do katerih lahko dostopajo, pod vodo ali preprosto nedostopne,« je dejal Aadarsh​​ Leghari, UNICEF-ov uradnik za komunikacije v Pakistanu.

Reveži umirajo na cesti pod milim nebom

Mati skuša ohladiti čelo svoje bolne hčere na obrobju Qazi Ahmeda, mesta v Sindu.

»Dobila je visoko vročino in se onesvestila,« je povedala mati, ko je obupano poskušala ohladiti hčerkino čelo s krpo, namočeno v umazano poplavno vodo, zaradi katere je zbolela, poroča CNN.

Nekje drugje mlada, noseča mati petih otrok poskuša pomiriti svoje otroke, ki jokajo od lakote. Okoli obraza jim rojijo muhe.

CNN tako poroča, da se z umikanjem vode pojavljajo nove dnevne katastrofe. Poleg kolere se Pakistan sooča še z malarijo, grižo, smrtonosno drisko ...