Anglija se za en mesec zapira

Britanski premierje napovedal, da se v boju zoper novi koronavirus s četrtkom Anglija za en mesec zapira. Za to se je odločil po tem, ko so ga opozorili, da bi se lahko smrti zaradi covida-19 v drugem valu v primerjavi s prvim podvojile.Ljudje bodo tako lahko en mesec domove zapustili le zaradi nujnih opravkov, med katere spadajo denimo odhod na delo, če ga ni mogoče opravljati od doma, odhod v šolo, rekreacija na prostem, zdravstveni razlogi, prostovoljstvo, skrb za ranljive skupine in nakup živil. Pubi, restavracije, fitnesi, telovadnice, frizerski in kozmetični saloni ter trgovine z nenujnimi dobrinami bodo zaprti, dovoljena bo le dostava.Podobne poostrene ukrepe sprejemajo tudi druge evropske države. V večjem delu Portugalske bodo od srede ljudje domove lahko zapustili iz enakih razlogov kot Angleži, bodo pa ostale odprte restavracije, v katerih se bo hkrati sicer lahko zadrževalo le omejeno število ljudi. Podjetja z več kot 50 zaposlenimi bodo morala uvesti deljen delovni čas, trgovine pa vrata zapreti do 22. ure.Tudi v Avstriji bodo s torkom uvedli strožje ukrepe, ki bodo veljali do konca novembra. Razglasili bodo policijsko uro, s katero bodo gibanje na prostem prepovedali med 20. in 6. uro, za štiri tedne zaprli kulturne ustanove, hotele in restavracije, v slednjih bosta sicer mogoča osebni prevzem ali dostava.Najstrožje ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa sta sicer sprejeli Irska in Nizozemska. Na Nizozemskem se morajo trgovine, razen supermarketov, zapreti do 20. ure, po tej uri je prepovedana tudi prodaja alkohola v trgovinah in restavracijah. Bari, restavracije in kavarne lahko pripravljajo hrano in pijačo le za prevzem ali dostavo na dom. Na Irskem so medtem zaprte vse maloprodajne trgovine z izjemo tistih za osnovne potrebščine, vsa potovanja oziroma aktivnosti so omejeni na največ pet kilometrov od doma, restavracije in bari pa so lahko odprti le za prevzem ali dostavo.