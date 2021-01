Angela Merkel pripravlja »mega« ukrepe? Popolnoma bo zaprla državo

V Nemčiji so od začetka pandemije covida 19 potrdili že več kot dva milijona okužb z novim koronavirusom. V zadnjem dnevu so potrdili še 22.368 okužb, skupno pa 2,000.958, so sporočili z inštituta Roberta Kocha (RKI).



V petek so sporočili, da je za covidom 19 umrlo še 1.113 ljudi, skupno pa je ta bolezen vzela že skoraj 45 tisoč življenj. Število okužb na 100.000 prebivalcev v zadnjih sedmih dneh znaša 146,1. Od dežele do dežele se razmere precej razlikujejo, tako imajo v Turingiji 287,7 okužbe na 100.000 prebivalcev, v Bremnu pa 78,7. Zaradi trenutne slabe statistike pa naj bi nemška kanclerka pripravljala nove ukrepe, ki bodo popolnoma zaprli državo, poroča nemški Bild. Razmišlja celo o popolnem zaprtju države, šlo naj bi za tako imenovani mega lock down.



​Druženje v Nemčiji je strogo omejeno in obiskovanje drugih gospodinjstev je skoraj onemogočeno. Člane drugega gospodinjstva lahko obišče le en sam odrasel človek, ki ni njihov član.



V Nemčiji trenutno veljajo strogi protikoronski ukrepi, saj so zaprti večina trgovin, gastronomija in storitvene dejavnosti. Kanclerka Angela Merkel je posvarila, da bi lahko ukrepi veljali še nekaj tednov. Cilj oblasti je, da se število okužb na 100.000 ljudi zadnjih sedem dni zniža na manj kot 50.

