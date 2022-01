Andrej Trampuž: Če letos to napako ponovimo, bo prišel novi soj, konca pa ne bomo videli

»To pri vas ni novi val, to je cunami, širi pa se, saj epidemiološki ukrepi niso dobri, in ker se očitno malokdo teh ukrepov drži,« za Slobodno Dalmacijo razmere na Hrvaškem komentira infektolog iz Berlina Andrej Trampuž. Izpostavlja tudi slabo precepljenost v državi (Hrvati so po zadnjih podatkih v tem še manj uspešni kot mi) in pravi, da lahko ena oseba, okužena z omikronom, virus prenese na šest do osem oseb, pri delti pa da na tri do štiri. Po njegovem ima enkrat cepljena oseba 63 odstotkov manj možnosti, da ko se okuži, pristane v bolnišnici. Če je dvakrat cepljena, 90 odstotkov manj, če trikrat pa 99 odstotkov manj. Kljub temu da se za omikron pravi, da so simptomi blažji kot pri delti, je lahko še vedno nevaren. »Lahko rečem, da je omikron do zdaj najhujši val koronavirusa, ker se z njim okužuje toliko ljudi. Več je okuženih, večji je pritisk na zdravstvene ustanove.«

Bo nastala splitska različica?

Na Hrvaškem so dopustili javna praznovanja božiča in novega leta, ljudje so se zbirali v lokalih in restavracijah, epidemiološki ukrepi pa se niso upoštevali. »To je velika napaka,« trdi Trampuž. »To je nedopustno. V Nemčiji bi bi takšna oseba plačala več tisoč evrov kazni, lahko bi dobila tudi zaporno kazen.« Po njegovem je takšno obnašanje neodgovorno. »Novi soji nastajajo prav tam, kjer razmere niso pod nadzorom, po številkah pa se zdi, da so razmere v Splitu oziroma splitsko-dalmatinski županiji daleč od tega.«

Dobil miokarditis, na koncu pa umetno srce

Nekateri virus želijo preboleti po naravni poti. Trampuž pa je navedel primer mlajšega moškega, ki se ni želel cepiti in se je okužil. Zaradi bolezni je dobil miokarditis, na koncu pa umetno srce: »Ljudem mora biti jasno, da je novi koronavirus nevarnejši tudi od hiva.«

Kdaj bo konec

Na vprašanje, kdaj bo konec pandemijske more, Trampuž odgovarja, da bomo novo cepivo, prilagojeno na omikron, dobili junija ali julija letos. Po njegovem mnenju bi bilo takrat smiselno v čim krajšem času cepiti čim več ljudi in takrat lahko razmišljamo o koncu pandemije: »Ne smemo ponoviti napake, ki smo jo naredili lanskega poletja, ko so nekateri že razglaševali konec pandemije, cepilni centri pa so se zapirali. Če letos to napako ponovimo, bo prišel novi soj, konca pa ne bomo videli.«